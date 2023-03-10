Поліцейські запрошують харків’ян у гості: зарядити телефони та зігрітися

У блекаут харків’янам допоможуть підживити телефони не лише у “Пунктах незламності”, а й у відділеннях поліції.

“Якщо вам потрібна допомога, можете звертатися до поліцейських на вулиці та управліннях, щоб зігрітися та зарядити телефони”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Приходити можна за адресами:

☑️ Харківське районне управління поліції № 2, м. Харків, вулиця Ахієзерів, 30;

☑️ Відділ поліції №2 ХРУП №2, м. Харків, вул. Невельського, 1/32;

☑️ Харківське районне управління поліції №3, м. Харків, вул. Толбухіна, 103;

☑️ Управління поліції охорони, м. Харків, вул. Полтавський Шлях 20/1.

У районах Харківської області поліцейські чекають по адресах:

☑️Відділ поліції №3 ХРУП №3, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 10;

☑️Ізюмське районне управління поліції, м. Ізюм, пров. Георгіївський, 4;

☑️Красноградський районний відділ поліції, м. Красноград, вул. Лермонтова, 84;

☑️Сектор поліцейської діяльності №1 Красноградського РВП, смт Зачепилівка, вул. Паркова, 5;

☑️Куп’янський районний відділ поліції, м. Куп’янськ, вул. Харківська, 14;

☑️Сектор поліцейської діяльності № 1 Куп’янського РВП, смт Дворічна, вул. Слобожанська, 33;

☑️Лозівський районний відділ поліції, м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 7, бокс №8,