У поліції Харківщини повідомили, як з ними зв’язатися в блекаут
За відсутності GSM-зв’язку чергові частини підрозділів ГУ Нацполіції Харківщини продовжують працювати, запевнили поліцейські.
“Для здійснення постійної комунікації поліції службові номери телефонів підключені до месенджера WhatsApp, на який громадяни можуть зателефонувати або надіслати повідомлення про злочини або правопорушення. Це можна зробити у “Пунктах незламності”, які підключені до супутникового зв’язку Starlink”, – радять у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Контактні номери телефонів підрозділів:
ГУНП в Харківській області 0503022044, 0957042322
ХРУП №1 (Київський) 0632154684
ХРУП № 1 ВП № 1 (Основ’янський) 0632031916
ХРУП № 1 ВП № 2 (Слобідський) 0961923702
ХРУП № 1 ВП № 3 (Харківський) 0990732499
ХРУП № 1 відділення № 1 (Аеропорт) 0961923702
ХРУП № 1 відділення № 2 (Люботин) 0685509928
ХРУП № 1 відділення № 3 (Нововодолазьке) 0505858586
ХРУП № 1 СПД № 1 (ВП на ст.Основа) 0632154684
ХРУП № 2 (Салтівський) 0933165867
ХРУП № 2 ВП № 1 (Індустріальний) 0956047088
ХРУП № 2 ВП № 2 (Немишлянський) 0688404049
ХРУП № 2 відділення № 1 (Слобожанське) 0639556281
ХРУП № 3 (Шевченківський) 0636318179
ХРУП № 3 ВП № 1 (Новобаварський) 0978608935
ХРУП № 3 ВП № 2 (Холодногірський) 0686376157
ВП в метрополітені 0688148690
ХРУП № 3 ВП № 3 (Дергачівський) 0973073578
ХРУП № 3 відділення № 1 (ст. Харків-пасс) 0687165846
Ізюмське РУП 0504950916
Ізюмське РУП ВП № 1 (Балаклійський) 0504168081
Ізюмське РУП відділення № 1 (Барвінківське) 0504950959
Ізюмське РУП СПД № 1 (Борівське) 0504133749
Чугуївське РУП 0958254759
Чугуївське РУП ВП № 1 (Вовчанське) 0935474170
Чугуївське РУП ВП № 2 (Зміївське) 0953026535
Богодухівський РВП 0957046091
Богодухівський РВП ВП № 1 (Валківський) 0634476048
Богодухівський РВП ВП № 2 (Золочівський) 0933831595
Богодухівський РВП СПД № 1 (Коломацьке) 0988170286
Богодухівський РВП СПД № 2 (Краснокутське) 0986134354
Красноградський РВП 0988250706
Красноградський РВП відділення № 1 (Сахновщинський) 0932910645
Красноградський РВП СПД № 1 (Зачепилівське) 0933165843
Красноградський РВП СПД № 1 ВП № 1 (Кегичівське) 0956241926
Куп’янський РВП 0504015282
Куп’янський РВП РВП Відділ ПД № 1 (Шевченківське) 0504008933
Куп’янський РВП РВП Відділення поліції № 1 (Великобурлуцьке) 0963238914
Куп’янський РВП СПД № 1 (Дворічанський) 0937397106
Лозівський РВП 0954799598
Лозівський РВП ВП № 1 (Первомайський) 0668340582
Лозівський РВП СПД № 1 (Близнюківський) 0660785209
УПП в Харківській області 0636066473
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Нагадаємо, Харків залишається без світла вже добу. Електрику дали на об’єкти критичної інфраструктури, також є світло в будинках, які знаходяться на одних лініях із такими об’єктами.
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Ви читали новину: «У поліції Харківщини повідомили, як з ними зв’язатися в блекаут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 07:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За відсутності GSM-зв’язку чергові частини підрозділів ГУ Нацполіції Харківщини продовжують працювати, запевнили поліцейські".