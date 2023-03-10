В полиции Харьковщины сообщили, как с ними связаться в блэкаут
При отсутствии GSM-связи дежурные части подразделений ГУ Нацполиции Харьковщины продолжают работать, заверили полицейские.
«Для постоянной коммуникации полиции служебные номера телефонов подключены к мессенджеру WhatsApp, на который граждане могут позвонить или отправить сообщение о преступлениях или правонарушениях. Это можно сделать в «Пунктах незламності», подключенных к спутниковой связи Starlink», — советуют в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Контактные номера телефонов подразделений:
ГУНП в Харьковской области 0503022044, 0957042322
ХРУП №1 (Киевский) 0632154684
ХРУП №1 ОП №1 (Основянский) 0632031916
ХРУП №1 ОП №2 (Слободской) 0961923702
ХРУП №1 ОП №3 (Харьковский) 0990732499
ХРУП №1 отделение №1 (Аэропорт) 0961923702
ХРУП №1 отделение №2 (Люботин) 0685509928
ХРУП №1 отделение №3 (Нововодолажский) 0505858586
ХРУП №1 СПД №1 (ОП на ст. Основа) 0632154684
ХРУП №2 (Салтовский) 0933165867
ХРУП №2 ОП №1 (Индустриальный) 0956047088
ХРУП №2 ОП №2 (Немышлянский) 0688404049
ХРУП №2 отделение №1 (Слобожанский) 0639556281
ХРУП №3 (Шевченковский) 0636318179
ХРУП №3 ОП №1 (Новобаварский) 0978608935
ХРУП №3 ОП №2 (Холодногорский) 0686376157
ОП в метрополитене 0688148690
ХРУП №3 ОП №3 (Дергачевский) 0973073578
ХРУП №3 отделение №1 (ст. «Харьков-пассажирский») 0687165846
Изюмское РУП 0504950916
Изюмское РУП ОП №1 (Балаклейский) 0504168081
Изюмское РУП отделение №1 (Барвенковский) 0504950959
Изюмское РУП СПД №1 (Боровской) 0504133749
Чугуевское РУП 0958254759
Чугуевское РУП ОП №1 (Волчанский) 0935474170
Чугуевское РУП ОП №2 (Змиевский) 0953026535
Богодуховский РИН 0957046091
Богодуховский РПП ОП №1 (Валковский) 0634476048
Богодуховский РПП ОП №2 (Золочевский) 0933831595
Богодуховский РПП СПД № 1 (Коломакский) 0988170286
Богодуховский РПП СПД № 2 (Краснокутский) 0986134354
Красноградский РИН 0988250706
Красноградский РПП отделение №1 (Сахновщинский) 0932910645
Красноградский РПП СПД № 1 (Зачепиловский) 0933165843
Красноградский РПП СПД №1 ОП №1 (Кегичевский) 0956241926
Купянский РИН 0504015282
Купянский РПП РВП Отдел ПД № 1 (Шевченковский) 0504008933
Купянский РПП РВП Отделение полиции № 1 (Великобурлукский) 0963238914
Купянский РПП СПД №1 (Двуречанский) 0937397106
Лозовский РПП 0954799598
Лозовский РПП ОП №1 (Первомайский) 0668340582
Лозовский РПП СПД № 1 (Близнюковский) 0660785209
УПП в Харьковской области 0636066473
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Напомним, Харьков остается без света уже сутки. Электричество дали на объекты критической инфраструктуры, также свет есть в домах, которые находятся на одних линиях с такими объектами.
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "При отсутствии GSM-связи дежурные части подразделений ГУ Нацполиции Харьковщины продолжают работать, заверили полицейские".