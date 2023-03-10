В полиции Харьковщины сообщили, как с ними связаться в блэкаут

При отсутствии GSM-связи дежурные части подразделений ГУ Нацполиции Харьковщины продолжают работать, заверили полицейские.

«Для постоянной коммуникации полиции служебные номера телефонов подключены к мессенджеру WhatsApp, на который граждане могут позвонить или отправить сообщение о преступлениях или правонарушениях. Это можно сделать в «Пунктах незламності», подключенных к спутниковой связи Starlink», — советуют в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Контактные номера телефонов подразделений:

ГУНП в Харьковской области 0503022044, 0957042322

ХРУП №1 (Киевский) 0632154684

ХРУП №1 ОП №1 (Основянский) 0632031916

ХРУП №1 ОП №2 (Слободской) 0961923702

ХРУП №1 ОП №3 (Харьковский) 0990732499

ХРУП №1 отделение №1 (Аэропорт) 0961923702

ХРУП №1 отделение №2 (Люботин) 0685509928

ХРУП №1 отделение №3 (Нововодолажский) 0505858586

ХРУП №1 СПД №1 (ОП на ст. Основа) 0632154684

ХРУП №2 (Салтовский) 0933165867

ХРУП №2 ОП №1 (Индустриальный) 0956047088

ХРУП №2 ОП №2 (Немышлянский) 0688404049

ХРУП №2 отделение №1 (Слобожанский) 0639556281

ХРУП №3 (Шевченковский) 0636318179

ХРУП №3 ОП №1 (Новобаварский) 0978608935

ХРУП №3 ОП №2 (Холодногорский) 0686376157

ОП в метрополитене 0688148690

ХРУП №3 ОП №3 (Дергачевский) 0973073578

ХРУП №3 отделение №1 (ст. «Харьков-пассажирский») 0687165846

Изюмское РУП 0504950916

Изюмское РУП ОП №1 (Балаклейский) 0504168081

Изюмское РУП отделение №1 (Барвенковский) 0504950959

Изюмское РУП СПД №1 (Боровской) 0504133749

Чугуевское РУП 0958254759

Чугуевское РУП ОП №1 (Волчанский) 0935474170

Чугуевское РУП ОП №2 (Змиевский) 0953026535

Богодуховский РИН 0957046091

Богодуховский РПП ОП №1 (Валковский) 0634476048

Богодуховский РПП ОП №2 (Золочевский) 0933831595

Богодуховский РПП СПД № 1 (Коломакский) 0988170286

Богодуховский РПП СПД № 2 (Краснокутский) 0986134354

Красноградский РИН 0988250706

Красноградский РПП отделение №1 (Сахновщинский) 0932910645

Красноградский РПП СПД № 1 (Зачепиловский) 0933165843

Красноградский РПП СПД №1 ОП №1 (Кегичевский) 0956241926

Купянский РИН 0504015282

Купянский РПП РВП Отдел ПД № 1 (Шевченковский) 0504008933

Купянский РПП РВП Отделение полиции № 1 (Великобурлукский) 0963238914

Купянский РПП СПД №1 (Двуречанский) 0937397106

Лозовский РПП 0954799598

Лозовский РПП ОП №1 (Первомайский) 0668340582

Лозовский РПП СПД № 1 (Близнюковский) 0660785209

УПП в Харьковской области 0636066473

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Напомним, Харьков остается без света уже сутки. Электричество дали на объекты критической инфраструктуры, также свет есть в домах, которые находятся на одних линиях с такими объектами.