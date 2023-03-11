Поставили на электроплиту: в Харькове в квартире взорвался газовый баллон
В ночь на 11 марта в Харькове произошел взрыв в одной из квартир на улице Петра Свинаренко. К счастью, никто не пострадал.
Информацию о происшествии в Новобаварском районе правоохранители получили около 03:10, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Предварительно установлено, что по адресу произошел взрыв газового баллона, который стоял на конфорке электрической плиты. После подачи света плита автоматически включилась. В результате нагрева баллона произошел взрыв», — рассказали в полиции.
84-летний хозяин и его жена не пострадали. В это время они находились в соседней комнате. От взрыва в квартире вылетели окна.
Ранее спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко сообщил, что по состоянию на утро 11 марта электроэнергия подается всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи.
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 13:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 11 марта в Харькове произошел взрыв в одной из квартир на улице Петра Свинаренко. К счастью, никто не пострадал.".