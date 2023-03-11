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Поставили на електроплиту: у Харкові у квартирі вибухнув газовий балон

Події 13:59   11.03.2023
Олена Нагорна
Поставили на електроплиту: у Харкові у квартирі вибухнув газовий балон

У ніч проти 11 березня в Харкові стався вибух в одній із квартир на вулиці Петра Свинаренка. На щастя, ніхто не постраждав.

Інформацію про подію в Новобаварському районі правоохоронці отримали близько 03:10, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Попередньо встановлено, що за адресою стався вибух газового балона, який стояв на конфорці електричної плити. Після подачі світла плита автоматично увімкнулася. У результаті нагріву балона стався вибух”, – розповіли в поліції.

84-річний господар та його дружина не постраждали. У цей час вони перебували у сусідній кімнаті. Від вибуху у квартирі вилетіли вікна.

Раніше спікер АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт — метро, ​​тролейбуси та трамваї.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 13:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 11 березня в Харкові стався вибух в одній із квартир на вулиці Петра Свинаренка. На щастя, ніхто не постраждав.".