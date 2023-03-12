Непогода: на Харьковщине объявлен первый уровень опасности

«Укргидрометцентр» и ГСЧС предупредили об опасности 12 марта — в Украине, в том числе на Харьковщине, сильные порывы ветра.

«Днем 12 марта в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц и стать причиной опасных ситуаций. Просим быть осторожными во время пребывания на улице!» — обратилась к жителям страны Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Кроме сильного ветра, ничего экстренного в Харькове не прогнозируют. Погода будет теплой — до +10.