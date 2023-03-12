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Непогода: на Харьковщине объявлен первый уровень опасности

Общество 13:00   12.03.2023
Оксана Горун
Непогода: на Харьковщине объявлен первый уровень опасности

«Укргидрометцентр» и ГСЧС предупредили об опасности 12 марта — в Украине, в том числе на Харьковщине, сильные порывы ветра.

«Днем 12 марта в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц и стать причиной опасных ситуаций. Просим быть осторожными во время пребывания на улице!» — обратилась к жителям страны Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В Харькове ожидают сильный ветер - Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

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Кроме сильного ветра, ничего экстренного в Харькове не прогнозируют. Погода будет теплой — до +10.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 13:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укргидрометцентр» и ГСЧС предупредили об опасности 12 марта — в Украине, в том числе на Харьковщине, сильные порывы ветра".