Непогода: на Харьковщине объявлен первый уровень опасности
«Укргидрометцентр» и ГСЧС предупредили об опасности 12 марта — в Украине, в том числе на Харьковщине, сильные порывы ветра.
«Днем 12 марта в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц и стать причиной опасных ситуаций. Просим быть осторожными во время пребывания на улице!» — обратилась к жителям страны Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Кроме сильного ветра, ничего экстренного в Харькове не прогнозируют. Погода будет теплой — до +10.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2023 в 13:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укргидрометцентр» и ГСЧС предупредили об опасности 12 марта — в Украине, в том числе на Харьковщине, сильные порывы ветра".