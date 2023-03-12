Негода: на Харківщині оголошено перший рівень небезпеки
“Укргідрометцентр” та ДСНС попередили про небезпеку 12 березня – в Україні, зокрема на Харківщині, сильні пориви вітру.
“Вдень 12 березня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць і стати причиною небезпечних ситуацій. Просимо бути обережними під час перебування на вулиці!” – звернулася до мешканців країни Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Читайте також: Яка погода очікується в березні — прогноз Укргідрометцентру
Окрім сильного вітру, нічого екстреного в Харкові не прогнозують. Погода буде теплою – до +10.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Негода: на Харківщині оголошено перший рівень небезпеки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 13:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укргідрометцентр” та ДСНС попередили про небезпеку 12 березня – в Україні, зокрема на Харківщині, сильні пориви вітру".