Негода: на Харківщині оголошено перший рівень небезпеки

“Укргідрометцентр” та ДСНС попередили про небезпеку 12 березня – в Україні, зокрема на Харківщині, сильні пориви вітру.

“Вдень 12 березня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць і стати причиною небезпечних ситуацій. Просимо бути обережними під час перебування на вулиці!” – звернулася до мешканців країни Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Окрім сильного вітру, нічого екстреного в Харкові не прогнозують. Погода буде теплою – до +10.