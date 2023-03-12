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Негода: на Харківщині оголошено перший рівень небезпеки

Суспільство 13:00   12.03.2023
Оксана Горун
Негода: на Харківщині оголошено перший рівень небезпеки

“Укргідрометцентр” та ДСНС попередили про небезпеку 12 березня – в Україні, зокрема на Харківщині, сильні пориви вітру.

Вдень 12 березня в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць і стати причиною небезпечних ситуацій. Просимо бути обережними під час перебування на вулиці!звернулася до мешканців країни Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У Харкові очікують сильний вітер - Укргідрометцентр

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Окрім сильного вітру, нічого екстреного в Харкові не прогнозують. Погода буде теплою – до +10.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2023 в 13:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укргідрометцентр” та ДСНС попередили про небезпеку 12 березня – в Україні, зокрема на Харківщині, сильні пориви вітру".