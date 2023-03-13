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Двое жителей Гряниковки на Харьковщине ранены вследствие обстрела — Мельник

Происшествия 19:06   13.03.2023
Елена Нагорная
Двое жителей Гряниковки на Харьковщине ранены вследствие обстрела — Мельник

Вследствие вражеского обстрела села Гряниковка Купянского района Харьковской области пострадали двое местных жителей — женщина и мужчина.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его словам, женщина 1981 года рождения и мужчина 1971 года рождения получили осколочные ранения. Обоих госпитализировали.

Напомним, в сводке по состоянию на 18:00 Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток армия РФ вела безуспешные наступательные действия в направлении сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, а также обстреливала Гряниковку.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 19:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие вражеского обстрела села Гряниковка Купянского района Харьковской области пострадали двое местных жителей — женщина и мужчина.".