Двое жителей Гряниковки на Харьковщине ранены вследствие обстрела — Мельник

Вследствие вражеского обстрела села Гряниковка Купянского района Харьковской области пострадали двое местных жителей — женщина и мужчина.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

По его словам, женщина 1981 года рождения и мужчина 1971 года рождения получили осколочные ранения. Обоих госпитализировали.

Напомним, в сводке по состоянию на 18:00 Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток армия РФ вела безуспешные наступательные действия в направлении сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, а также обстреливала Гряниковку.