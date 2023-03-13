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Двоє жителів Гряниківки на Харківщині поранені внаслідок обстрілу – Мельник

Події 19:06   13.03.2023
Елена Нагорная
Двоє жителів Гряниківки на Харківщині поранені внаслідок обстрілу – Мельник

Внаслідок ворожого обстрілу села Гряниківка Куп’янського району Харківської області постраждали двоє місцевих жителів – жінка та чоловік.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

За його словами, жінка 1981 року народження та чоловік 1971 року народження отримали осколкові поранення. Обох ушпиталили.

Нагадаємо, у зведенні станом на 18:00 Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії у напрямку сіл Гряниківка та Масютівка Куп’янського району, а також обстрілювала Гряниківку.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 19:06;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу села Гряниківка Куп’янського району Харківської області постраждали двоє місцевих жителів – жінка та чоловік.".