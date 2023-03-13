Двоє жителів Гряниківки на Харківщині поранені внаслідок обстрілу – Мельник

Внаслідок ворожого обстрілу села Гряниківка Куп’янського району Харківської області постраждали двоє місцевих жителів – жінка та чоловік.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

За його словами, жінка 1981 року народження та чоловік 1971 року народження отримали осколкові поранення. Обох ушпиталили.

Нагадаємо, у зведенні станом на 18:00 Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби армія РФ вела безуспішні наступальні дії у напрямку сіл Гряниківка та Масютівка Куп’янського району, а також обстрілювала Гряниківку.