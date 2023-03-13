Как спасали асфальт от ударов стихии: дорожники Харьковщины подвели итоги зимы
В течение зимы в Харьковской области проезд по дорогам государственного значения обеспечивали более 500 представителей облавтодора и около 250 единиц спецтехники.
Зимой постоянные перепады температуры и чрезмерная влажность в результате таяния снега являются разрушающими факторами для дорог, пишут на Facebook-странице Службы автомобильных дорог в Харьковской области.
«Даже в период военного положения, несмотря на потерю более трети производственных мощностей, подрядные организации справились со сложностями зимнего сезона», — утверждают в ведомстве.
Дорожники говорят: несмотря на ледяные дожди, снегопады и порывы ветра ограничений движения из-за заносов удалось избежать. Во время непогоды работники круглосуточно дежурили, расчищали снег и обрабатывали дороги противогололедными материалами.
Всего за зиму на дороги региона высыпали более 32,5 тысячи кубометров песчано-солевой смеси и 55 тонн технической соли.
Сейчас дорожники готовятся к весеннему периоду.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение зимы в Харьковской области проезд по дорогам государственного значения обеспечивали более 500 представителей облавтодора и около 250 единиц спецтехники.".