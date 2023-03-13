Как спасали асфальт от ударов стихии: дорожники Харьковщины подвели итоги зимы

В течение зимы в Харьковской области проезд по дорогам государственного значения обеспечивали более 500 представителей облавтодора и около 250 единиц спецтехники.

Зимой постоянные перепады температуры и чрезмерная влажность в результате таяния снега являются разрушающими факторами для дорог, пишут на Facebook-странице Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

«Даже в период военного положения, несмотря на потерю более трети производственных мощностей, подрядные организации справились со сложностями зимнего сезона», — утверждают в ведомстве.

Дорожники говорят: несмотря на ледяные дожди, снегопады и порывы ветра ограничений движения из-за заносов удалось избежать. Во время непогоды работники круглосуточно дежурили, расчищали снег и обрабатывали дороги противогололедными материалами.

Всего за зиму на дороги региона высыпали более 32,5 тысячи кубометров песчано-солевой смеси и 55 тонн технической соли.

Сейчас дорожники готовятся к весеннему периоду.