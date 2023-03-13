Рятували асфальт від ударів стихії: дорожники Харківщини підбили підсумки зими

Протягом зими в Харківській області проїзд дорогами державного значення забезпечували понад 500 представників облавтодору та близько 250 одиниць спецтехніки.

Взимку постійні перепади температури та надмірна вологість внаслідок танення снігу є руйнівними факторами для доріг, пишуть на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Харківській області.

“Навіть в період воєнного стану, попри втрату понад третини виробничих потужностей, підрядні організації впоралися зі складнощами зимового сезону”, – стверджують у відомстві.

Дорожники кажуть: попри крижані дощі, снігопади та пориви вітру обмежень руху через замети вдалося уникнути. Під час негоди працівники цілодобово чергували, розчищали сніг та обробляли дороги протиожеледними матеріалами.

Загалом за зиму на шляхи регіону висипали понад 32,5 тисячі кубометрів піщано-сольової суміші та 55 тонн технічної солі.

Нині дорожники готуються до весняного періоду.