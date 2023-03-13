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Весна на Харьковщине: синоптики к концу недели обещают 15 градусов тепла

Общество 09:46   13.03.2023
Оксана Горун
Весна на Харьковщине: синоптики к концу недели обещают 15 градусов тепла

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют повышение температуры воздуха в Харьковской области в течение недели. В том числе, начиная со среды, морозов не будет и ночью.

В течение ближайшей рабочей недели в Харьковской области существенных ливней или мокрого снега не предвидят. Поутихнет и ветер, бушевавший на выходных. По прогнозу Укргидрометцентра, погода в течение ближайших пяти дней будет следующей:

Понедельник, 13 марта

Температура днем — 3-5° тепла. Переменная облачность, без осадков.

Вторник, 14 марта

Температура ночью — 1-3° мороза, днем — 10-12° тепла. Переменная облачность, без осадков.

Среда, 15 марта

Температура ночью — 0-2° тепла, днем — 10-12° тепла. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Четверг, 16 марта

Температура ночью — 3-5° тепла, днем — 11-13° тепла. Облачно, без осадков.

Пятница, 17 марта

Температура ночью — 3-5° тепла, днем — 13-15° тепла. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

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    • Ранее синоптики спрогнозировали, что март 2023 года будет теплее, чем обычно. В течение месяца обещают среднюю температуру на уровне 2-7° тепла, что на 2° выше нормы.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 09:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют повышение температуры воздуха в Харьковской области в течение недели. В том числе, начиная со среды, морозов не будет и ночью".