Весна на Харьковщине: синоптики к концу недели обещают 15 градусов тепла
Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют повышение температуры воздуха в Харьковской области в течение недели. В том числе, начиная со среды, морозов не будет и ночью.
В течение ближайшей рабочей недели в Харьковской области существенных ливней или мокрого снега не предвидят. Поутихнет и ветер, бушевавший на выходных. По прогнозу Укргидрометцентра, погода в течение ближайших пяти дней будет следующей:
Понедельник, 13 марта
Температура днем — 3-5° тепла. Переменная облачность, без осадков.
Вторник, 14 марта
Температура ночью — 1-3° мороза, днем — 10-12° тепла. Переменная облачность, без осадков.
Среда, 15 марта
Температура ночью — 0-2° тепла, днем — 10-12° тепла. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
Четверг, 16 марта
Температура ночью — 3-5° тепла, днем — 11-13° тепла. Облачно, без осадков.
Пятница, 17 марта
Температура ночью — 3-5° тепла, днем — 13-15° тепла. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
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Ранее синоптики спрогнозировали, что март 2023 года будет теплее, чем обычно. В течение месяца обещают среднюю температуру на уровне 2-7° тепла, что на 2° выше нормы.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют повышение температуры воздуха в Харьковской области в течение недели. В том числе, начиная со среды, морозов не будет и ночью".