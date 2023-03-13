Весна на Харківщині: синоптики до кінця тижня обіцяють 15 градусів тепла
Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують підвищення температури повітря на Харківщині протягом тижня. У тому числі, починаючи з середи, морозів не буде і вночі.
Протягом найближчого робочого тижня на Харківщині суттєвих злив або мокрого снігу не передбачають. Вщухне й вітер, що вирував на вихідних. За прогнозом Укргідрометцентру, погода протягом найближчих п’яти днів буде такою:
Понеділок, 13 березня
Температура вдень – 3-5 ° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.
Вівторок, 14 березня
Температура вночі – 1-3° морозу, вдень – 10-12° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.
Середа, 15 березня
Температура вночі – 0-2 ° тепла, вдень – 10-12 ° тепла. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
Четвер, 16 березня
Температура вночі – 3-5 ° тепла, вдень – 11-13 ° тепла. Хмарно, без опадів.
П’ятниця, 17 березня
Температура вночі – 3-5 ° тепла, вдень – 13-15 ° тепла. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
Читайте також: Весна на Харківщині: синоптики до кінця тижня обіцяють 15 градусів тепла
Раніше синоптики спрогнозували, що березень 2023 року буде теплішим, ніж зазвичай. Протягом місяця обіцяють середню температуру на рівні 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Весна на Харківщині: синоптики до кінця тижня обіцяють 15 градусів тепла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують підвищення температури повітря на Харківщині протягом тижня. У тому числі, починаючи з середи, морозів не буде і вночі".