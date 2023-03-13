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Весна на Харківщині: синоптики до кінця тижня обіцяють 15 градусів тепла

Суспільство 09:46   13.03.2023
Оксана Горун
Весна на Харківщині: синоптики до кінця тижня обіцяють 15 градусів тепла

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують підвищення температури повітря на Харківщині протягом тижня. У тому числі, починаючи з середи, морозів не буде і вночі.

Протягом найближчого робочого тижня на Харківщині суттєвих злив або мокрого снігу не передбачають. Вщухне й вітер, що вирував на вихідних. За прогнозом Укргідрометцентру, погода протягом найближчих п’яти днів буде такою:

Понеділок, 13 березня

Температура вдень – 3-5 ° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.

Вівторок, 14 березня

Температура вночі – 1-3° морозу, вдень – 10-12° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.

Середа, 15 березня

Температура вночі – 0-2 ° тепла, вдень – 10-12 ° тепла. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

Четвер, 16 березня

Температура вночі – 3-5 ° тепла, вдень – 11-13 ° тепла. Хмарно, без опадів.

П’ятниця, 17 березня

Температура вночі – 3-5 ° тепла, вдень – 13-15 ° тепла. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

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    • Раніше синоптики спрогнозували, що березень 2023 року буде теплішим, ніж зазвичай. Протягом місяця обіцяють середню температуру на рівні 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 09:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують підвищення температури повітря на Харківщині протягом тижня. У тому числі, починаючи з середи, морозів не буде і вночі".