Летевшая на Харьков ракета упала в районе Белгорода — соцсети (видео)
Фото: кадр из видео
Минувшей ночью в Харькове несколько раз звучала воздушная тревога. Видео, которое распространили паблики Белгорода, подтверждает: армия РФ очередной раз запускала ракеты.
Но не все из них долетели. После нескольких ночных сообщений типа: «громко над областью» и «хлопки» в соцсетях Белгородщины появилось и видео неудавшегося запуска одной из ракет.
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При этом белгородский губернатор Вячеслав Гладков традиционно заявил, что «работало ПВО». Напомним, ракеты, которыми российские оккупанты регулярно бьют по Харькову, запускают именно из комплекса, предназначенного для ведения противовоздушной обороны, — С-300.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 07:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшей ночью в Харькове несколько раз звучала воздушная тревога. Видео, которое распространили паблики Белгорода, подтверждает: армия РФ очередной раз запускала ракеты".