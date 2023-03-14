Летевшая на Харьков ракета упала в районе Белгорода — соцсети (видео)

Минувшей ночью в Харькове несколько раз звучала воздушная тревога. Видео, которое распространили паблики Белгорода, подтверждает: армия РФ очередной раз запускала ракеты.

Но не все из них долетели. После нескольких ночных сообщений типа: «громко над областью» и «хлопки» в соцсетях Белгородщины появилось и видео неудавшегося запуска одной из ракет.

При этом белгородский губернатор Вячеслав Гладков традиционно заявил, что «работало ПВО». Напомним, ракеты, которыми российские оккупанты регулярно бьют по Харькову, запускают именно из комплекса, предназначенного для ведения противовоздушной обороны, — С-300.