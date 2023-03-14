Ракета, що летіла на Харків, впала в районі Бєлгорода – соцмережі (відео)

Минулої ночі в Харкові кілька разів лунала повітряна тривога. Відео, яке розповсюдили пабліки Бєлгорода, підтверджує: армія РФ вкотре запускала ракети.

Але не всі з них долетіли. Після кількох нічних повідомлень типу: “громко над областью” та “хлопки” в соцмережах Бєлгородщини з’явилося й відео невдалого запуску однієї з ракет.

При цьому бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков традиційно заявив, що “работало ПВО”. Нагадаємо, ракети, якими російські окупанти регулярно б’ють по Харкову, запускають саме з комплексу, призначеного для ведення протиповітряної оборони, — С-300.