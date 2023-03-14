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Ракета, що летіла на Харків, впала в районі Бєлгорода – соцмережі (відео)

Події 07:56   14.03.2023
Оксана Горун
Ракета, що летіла на Харків, впала в районі Бєлгорода – соцмережі (відео)

Минулої ночі в Харкові кілька разів лунала повітряна тривога. Відео, яке розповсюдили пабліки Бєлгорода, підтверджує: армія РФ вкотре запускала ракети.

Але не всі з них долетіли. Після кількох нічних повідомлень типу: “громко над областью” та “хлопки” в соцмережах Бєлгородщини з’явилося й відео невдалого запуску однієї з ракет.

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При цьому бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков традиційно заявив, що “работало ПВО”. Нагадаємо, ракети, якими російські окупанти регулярно б’ють по Харкову, запускають саме з комплексу, призначеного для ведення протиповітряної оборони, — С-300.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Світ, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 07:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі в Харкові кілька разів лунала повітряна тривога. Відео, яке розповсюдили пабліки Бєлгорода, підтверджує: армія РФ вкотре запускала ракети".