Ракета, що летіла на Харків, впала в районі Бєлгорода – соцмережі (відео)
Минулої ночі в Харкові кілька разів лунала повітряна тривога. Відео, яке розповсюдили пабліки Бєлгорода, підтверджує: армія РФ вкотре запускала ракети.
Але не всі з них долетіли. Після кількох нічних повідомлень типу: “громко над областью” та “хлопки” в соцмережах Бєлгородщини з’явилося й відео невдалого запуску однієї з ракет.
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При цьому бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков традиційно заявив, що “работало ПВО”. Нагадаємо, ракети, якими російські окупанти регулярно б’ють по Харкову, запускають саме з комплексу, призначеного для ведення протиповітряної оборони, — С-300.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 07:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої ночі в Харкові кілька разів лунала повітряна тривога. Відео, яке розповсюдили пабліки Бєлгорода, підтверджує: армія РФ вкотре запускала ракети".