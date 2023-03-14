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«Враг выбирает приоритетные направления»: Синегубов о нехватке снарядов в РФ

Общество 16:16   14.03.2023
Виктория Яковенко
«Враг выбирает приоритетные направления»: Синегубов о нехватке снарядов в РФ Фото: Виктория Яковенко

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что так называемый «снарядный голод» у врага имеет место на Харьковщине.

Как сообщил глава ХОВА в эфире нацмарафона, враг тщательно выбирает приоритетные и важные для него направления. Так что на этих участках фронта недостатка боеприпасов у армии РФ не ощущается. Однако, добавил Синегубов, «снарядный голод» у российских военных имеет место в Харьковской области.

«К сожалению, штурмовые действия по Купянскому направлению они продолжаются. Однако у врага пока успехов нет. И это важно», — подчеркнул глава ХОВА.

Сейчас, добавил Синегубов, на этом направлении враг постоянно меняет тактику. Военные РФ наступают небольшими группами.

«При поддержке танков, при поддержке артиллерии. Для того чтобы выяснить, где в наших позициях есть слабые места», — уточнил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 16:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что так называемый «снарядный голод» у врага имеет место на Харьковщине.".