«Враг выбирает приоритетные направления»: Синегубов о нехватке снарядов в РФ

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что так называемый «снарядный голод» у врага имеет место на Харьковщине.

Как сообщил глава ХОВА в эфире нацмарафона, враг тщательно выбирает приоритетные и важные для него направления. Так что на этих участках фронта недостатка боеприпасов у армии РФ не ощущается. Однако, добавил Синегубов, «снарядный голод» у российских военных имеет место в Харьковской области.

«К сожалению, штурмовые действия по Купянскому направлению они продолжаются. Однако у врага пока успехов нет. И это важно», — подчеркнул глава ХОВА.

Сейчас, добавил Синегубов, на этом направлении враг постоянно меняет тактику. Военные РФ наступают небольшими группами.

«При поддержке танков, при поддержке артиллерии. Для того чтобы выяснить, где в наших позициях есть слабые места», — уточнил Синегубов.