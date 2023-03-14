Синегубов: на прошлой неделе из прифронтового Купянска эвакуировали 60 человек
Всего с начала октября 2022 из Купянского района Харьковской области эвакуировали более 2000 жителей.
Такие данные привел глава ХОВА Олег Синегубов во время нацмарафона. По его словам, некоторые люди из Купянска выезжают неохотно.
«Мы продолжаем нашу разъяснительную работу для того, чтобы объяснить, что там действительно достаточно опасно находиться. И эти населенные пункты под потенциальными ударами», — заявил Синегубов.
Синегубов также сообщил, что все эвакуированные получают гуманитарную помощь и бесплатное временное жилье. Глава ХОВА также добавил, что в некоторых населенных пунктах остаются дети.
«Если брать Гряниковку, там уже почти никого не осталось. Там вчера мы вывезли двух раненых гражданских. Этот населенный пункт постоянно находится под огнем», – добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 15:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего с начала октября 2022 из Купянского района Харьковской области эвакуировали более 2000 жителей.".