Синєгубов: минулого тижня з прифронтового Куп’янська евакуювали 60 людей

Загалом від початку жовтня 2022 року з Куп’янського району Харківської області евакуювали понад 2000 мешканців.

Такі дані навів голова ХОВА Олег Синєгубов під час нацмарафону. За його словами деякі люди із Куп’янська виїжджають неохоче.

«Ми продовжуємо нашу роз’яснювальну роботу для того, щоб пояснити, що там, дійсно, досить небезпечно перебувати. І ті населені пункти під потенційними ударами», – заявив Синєгубов.

Синєгубов також повідомив, що усі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу та безкоштовне тимчасове житло. Голова ХОВА також додав, що в деяких населених пунктах залишаються діти.

«Якщо брати Гряниківку, там вже майже нікого не лишилося. Там вчора ми вивезли двох поранених цивільних. Цей населений пункт постійно знаходиться під вогнем», – додав Синєгубов.