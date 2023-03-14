«Ворог обирає пріоритетні напрямки»: Синєгубов про нестачу снарядів у РФ
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що так званий «снарядний голод» у ворога має місце на Харківщині.
Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, ворог ретельно обирає пріоритетні та важливі для нього напрямки. Тож на цих ділянках фронту нестачі озброєння у РФ не відчувається. Однак, додав Синєгубов, «снарядний голод» російських військових має місце в Харківській області.
«На жаль, штурмові дії по Куп’янському напрямку вони продовжуються. Однак, він наразі успіхів немає. І це важливо», – підкреслив голова ХОВА.
Наразі, додав Синєгубов, на цьому напрямку ворог постійно змінює тактику. Військові РФ наступають невеличкими групами.
«За підтримки танків, за підтримки артилерії. Для того, щоб з’ясувати де в наших позиціях є слабкі місця», – уточнив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що так званий «снарядний голод» у ворога має місце на Харківщині.".