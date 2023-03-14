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«Ворог обирає пріоритетні напрямки»: Синєгубов про нестачу снарядів у РФ

Суспільство 16:16   14.03.2023
Вікторія Яковенко
«Ворог обирає пріоритетні напрямки»: Синєгубов про нестачу снарядів у РФ Фото: Вікторія Яковенко

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що так званий «снарядний голод» у ворога має місце на Харківщині.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону, ворог ретельно обирає пріоритетні та важливі для нього напрямки. Тож на цих ділянках фронту нестачі озброєння у РФ не відчувається. Однак, додав Синєгубов, «снарядний голод» російських військових має місце в Харківській області.

«На жаль, штурмові дії по Куп’янському напрямку вони продовжуються. Однак, він наразі успіхів немає. І це важливо», – підкреслив голова ХОВА.

Наразі, додав Синєгубов, на цьому напрямку ворог постійно змінює тактику. Військові РФ наступають невеличкими групами.

«За підтримки танків, за підтримки артилерії. Для того, щоб з’ясувати де в наших позиціях є слабкі місця», – уточнив Синєгубов.

Читайте також: Синєгубов: минулого тижня з прифронтового Куп’янська евакуювали 60 людей

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 16:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що так званий «снарядний голод» у ворога має місце на Харківщині.".