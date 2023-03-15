Полицейские обратились к жителям Купянского района: просят эвакуироваться

Полиция уговаривает людей, которые остаются жить под бесконечными обстрелами у линии фронта, все же выехать из Купянского района.

«Полицейские призывают жителей Купянского района эвакуироваться в более безопасные места. Такие мероприятия на сегодняшний день необходимы в связи с активными боевыми действиями на данном направлении. На территории района проходит линия фронта, и враг постоянно пытается атаковать позиции наших военных. Работники Купянского РОП обращаются к гражданским жителям Купянского района с просьбой присоединиться к эвакуации. Прежде всего, это касается семей с детьми и маломобильных людей», — подчеркнули в заявлении отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всем эвакуированным обещают предоставить бесплатное жилье в относительно безопасных районах Харьковской области или за пределами области. А также – гуманитарную помощь.

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«По вопросам проведения эвакуации просим обращаться к представителям местной военной администрации или местной полиции», – добавили в полиции.

Ранее в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Купянской громады. Но в ХОВА позже объяснили: насильно людей, конечно, не вывозят. С ними ведут разъяснительную работу, уговаривая не рисковать жизнью.