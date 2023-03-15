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Поліцейські звернулися до мешканців Куп’янського району: просять евакуюватися

Суспільство 09:59   15.03.2023
Оксана Горун
Поліцейські звернулися до мешканців Куп’янського району: просять евакуюватися

Поліція вмовляє людей, які залишаються жити під нескінченними обстрілами біля лінії фронту, все ж таки виїхати з Куп’янського району.

“Поліцейські закликають жителів Куп’янського району евакуюватися до більш безпечних місць. Такі заходи на сьогодні є необхідними у зв’язку з активними бойовими діями на даному напрямку. На території району проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати позиції наших військових. Працівники Куп’янського РВП звертаються до цивільних мешканців Куп’янського району з проханням долучитися до евакуації. Перш за все це стосується сімей з дітьми та маломобільних людей”, – наголосили у заяві відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Усім евакуйованим обіцяють надати безкоштовне житло у відносно безпечних районах Харківської області чи за межами області. А також – гуманітарну допомогу.

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    • “З питань проведення евакуації просимо звертатися до представників місцевої військової адміністрації або місцевої поліції”, – додали в поліції.

    Раніше на Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію з Куп’янської громади. Але в ХОВА після того пояснили: насильно людей, звісно, ​​не вивозять. З ними ведуть роз’яснювальну роботу, вмовляючи не ризикувати життям.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 09:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція вмовляє людей, які залишаються жити під нескінченними обстрілами біля лінії фронту, все ж таки виїхати з Куп’янського району".