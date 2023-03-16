Спецоперацию по спасению голубя провели на Северной Салтовке (видео)
Жительницы дома на Северной Салтовке в Харькове полтора часа пытались спасти голубя, который запутался в шторе. Однако помочь птице им не удалось, поэтому женщины обратились к волонтерам.
Пернатый запутался в шторе на балконе шестого этажа, рассказывают в Telegram-канале группы «Порятунок тварин Харків».
«Местная жительница Светлана и ее соседка Татьяна, которая тоже недавно приехала домой, в течение 1,5 часов искали способ собственными силами его снять, но не нашли, каким образом попасть в квартиру. И не смогли связаться с другими пока немногочисленными жильцами дома», — рассказали активисты.
Волонтеры уговорили семью, которая живет этажом ниже, пустить их на свой балкон, чтобы таким образом добраться до птицы. Штору перерезали, а Светлана и Татьяна поймали пернатого внизу.
«Голубь имеет травму крыла. Спасатели передадут его под опеку орнитолога», — добавили в группе.
Видео: «Порятунок тварин Харків»
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительницы дома на Северной Салтовке в Харькове полтора часа пытались спасти голубя, который запутался в шторе. Однако помочь птице им не удалось, поэтому женщины обратились к волонтерам.".