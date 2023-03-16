Спецоперацію з порятунку голуба провели на Північній Салтівці (відео)

Мешканки будинку на Північній Салтівці у Харкові півтори години намагалися врятувати голуба, який заплутався у шторі. Проте допомогти птахові їм не вдалося, тож жінки звернулися до волонтерів.

Пернатий заплутався у шторі на балконі шостого поверху, розповідають у Telegram-каналі групи “Порятунок тварин Харків”.

“Місцева мешканка Світлана та її сусідка Тетяна, яка теж нещодавно приїхала додому, протягом 1,5 години шукали спосіб власними силами його зняти, але не знайшли, яким чином потрапити до квартири. І не змогли зв’язатися з іншими поки нечисленними мешканцями будинку”, – розповіли активісти.

Волонтери вмовили сім’ю, яка мешкає поверхом нижче, пустити їх на свій балкон, щоб таким чином дістатися до птаха. Штору перерізали, а Світлана та Тетяна зловили пернатого внизу.

“Голуб має травму крила. Рятувальники передадуть його під опіку орнітолога”, – додали у групі.

Відео: “Порятунок тварин Харків”