Жителям освобожденной громады на Харьковщине восстанавливают документы на дома
Фото: facebook Старосалтовской громады
Многие жители Харьковской области за время обстрелов и оккупации лишились документов на право собственности на свои дома.
Сейчас документы восстанавливают. О начале такой работы сообщили в Старосалтовской громаде.
«Уважаемые жители Старосалтовской громады, у которых были потеряны или уничтожены в результате пожара, вызванного чрезвычайной ситуацией военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерацией, документы на собственность и жилые дома (квартиры). Просим обратиться в Старосалтовский поселковый совет для регистрации. Справочный телефон (095) 932-57-39», — сообщили в facebook громады.
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многие жители Харьковской области за время обстрелов и оккупации лишились документов на право собственности на свои дома".