Жителям освобожденной громады на Харьковщине восстанавливают документы на дома

Многие жители Харьковской области за время обстрелов и оккупации лишились документов на право собственности на свои дома.

Сейчас документы восстанавливают. О начале такой работы сообщили в Старосалтовской громаде.

«Уважаемые жители Старосалтовской громады, у которых были потеряны или уничтожены в результате пожара, вызванного чрезвычайной ситуацией военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерацией, документы на собственность и жилые дома (квартиры). Просим обратиться в Старосалтовский поселковый совет для регистрации. Справочный телефон (095) 932-57-39», — сообщили в facebook громады.