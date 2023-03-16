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Жителям освобожденной громады на Харьковщине восстанавливают документы на дома

Общество 10:32   16.03.2023
Оксана Горун
Жителям освобожденной громады на Харьковщине восстанавливают документы на дома Фото: facebook Старосалтовской громады

Многие жители Харьковской области за время обстрелов и оккупации лишились документов на право собственности на свои дома.

Сейчас документы восстанавливают. О начале такой работы сообщили в Старосалтовской громаде.

«Уважаемые жители Старосалтовской громады, у которых были потеряны или уничтожены в результате пожара, вызванного чрезвычайной ситуацией военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерацией, документы на собственность и жилые дома (квартиры). Просим обратиться в Старосалтовский поселковый совет для регистрации. Справочный телефон (095) 932-57-39», — сообщили в facebook громады.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 марта 2023 в 10:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многие жители Харьковской области за время обстрелов и оккупации лишились документов на право собственности на свои дома".