Жителям звільненої громади на Харківщині відновлюють документи на будинки

Багато мешканців Харківської області за час обстрілів та окупації втратили документи на право власності на свої будинки.

Наразі документи відновлюють. Про початок такої роботи повідомили у Старосалтівській громаді.

“Шановні мешканці Старосалтівської громади, в яких було втрачено або знищено, в наслідок пожежі спричиненої надзвичайною ситуацією воєнного характеру, спричиненою збройною агресією Російською Федерацією, документи на власність та житлові будинки (квартири). Просимо звернутися до Старосалтівської селищної ради для реєстрації. Телефон для довідок (095) 932-57-39.”, – повідомили у фейсбуці громади.