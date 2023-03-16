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Жителям звільненої громади на Харківщині відновлюють документи на будинки

Суспільство 10:32   16.03.2023
Оксана Горун
Жителям звільненої громади на Харківщині відновлюють документи на будинки

Багато мешканців Харківської області за час обстрілів та окупації втратили документи на право власності на свої будинки.

Наразі документи відновлюють. Про початок такої роботи повідомили у Старосалтівській громаді.

“Шановні мешканці Старосалтівської громади, в яких було втрачено або знищено, в наслідок пожежі спричиненої надзвичайною ситуацією воєнного характеру, спричиненою збройною агресією Російською Федерацією, документи на власність та житлові будинки (квартири). Просимо звернутися до Старосалтівської селищної ради для реєстрації. Телефон для довідок (095) 932-57-39.”, – повідомили у фейсбуці громади.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 10:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Багато мешканців Харківської області за час обстрілів та окупації втратили документи на право власності на свої будинки".