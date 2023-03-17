«Грубое правонарушения»: в Харькове водитель не пропустил пешеходов

В Харькове патрульные привлекли к ответственности водителя, который не пропустил людей на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщают в управлении патрульной полиции в Харьковской области, 16 марта в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля грубо нарушает ПДД.

«Такие грубые правонарушения не допустимы на дорогах, ведь могут стоить жизнь и здоровье людей», — отметили в патрульной полиции.

Патрульные разыскали правонарушителя. Полицейские опросили водителя, ознакомили его с доказательствами и привлекли к административной ответственности.

На водителя составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов) КУоАП.