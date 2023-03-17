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«Грубое правонарушения»: в Харькове водитель не пропустил пешеходов

Общество 15:23   17.03.2023
Виктория Яковенко
«Грубое правонарушения»: в Харькове водитель не пропустил пешеходов Фото: Телеграм-канал

В Харькове патрульные привлекли к ответственности водителя, который не пропустил людей на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как сообщают в управлении патрульной полиции в Харьковской области, 16 марта в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как водитель автомобиля грубо нарушает ПДД.

«Такие грубые правонарушения не допустимы на дорогах, ведь могут стоить жизнь и здоровье людей», — отметили в патрульной полиции.

Патрульные разыскали правонарушителя. Полицейские опросили водителя, ознакомили его с доказательствами и привлекли к административной ответственности.

нарушитель
Фото: ГУ патрульной полиции в Харьковской области

На водителя составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов) КУоАП.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 15:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные привлекли к ответственности водителя, который не пропустил людей на нерегулируемом пешеходном переходе.".