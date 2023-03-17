«Зухвале правопорушення»: у Харкові водій не пропустив пішоходів

У Харкові патрульні притягнули до відповідальності водія, який не пропустив людей на нерегульованому пішохідному переході.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції у Харківській області, 16 березня у соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як водій автомобіля грубо порушує правила дорожнього руху.

“Такі зухвалі правопорушення не припустимі на дорогах, адже можуть вартувати життя та здоров’я людей”, – зазначили у патрульній поліції

Патрульні розшукали правопорушника. Поліцейські опитали водія, ознайомили його з доказами та притягнули до адміністративної відповідальності.

На керманича склали адміністративну постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів) КУпАП.