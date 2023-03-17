На Харьковщине определились с датой начала весенних каникул в школах
Школьники большинства громад Харьковской области будут отдыхать с 27 марта по 2 апреля. Однако кое-где сроки каникул сместили.
Весенние каникулы в школах традиционно будут длиться неделю.
«Преимущественно в громадах запланированы каникулы с 27 марта по 2 апреля, — сообщили в департаменте науки и образования Харьковской ОВА. — Только в Шевченковской и Нововодолажской громадах отдых для школьников продлится с 3 по 9 апреля. В Купянской городской громаде – с 14 по 18 апреля. Разница обусловлена тем, что в этих громадах обучение стартовало позже».
Также в ХОВА отметили, что в Куриловской сельской громаде школьники только начали учиться с 1 марта, поэтому для них каникулы не предусмотрены. А в Двуречанской громаде в связи с боевыми действиями учебный процесс до сих пор не восстановлен.
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«Всего в области 637 школ работают в дистанционном режиме. По сравнению с концом прошлого года, количество учителей на Харьковщине выросло почти на 1000. В настоящее время в регионе насчитывается 19 742 учителя», — привели данные в областной военной администрации.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Школьники большинства громад Харьковской области будут отдыхать с 27 марта по 2 апреля. Однако кое-где сроки каникул сместили".