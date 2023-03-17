На Харківщині визначились із датою початку весняних канікул у школах
Школярі більшості громад Харківської області відпочиватимуть із 27 березня по 2 квітня. Проте подекуди терміни канікул змістили.
Весняні канікули у школах традиційно триватимуть тиждень.
“Переважно в громадах заплановані канікули з 27 березня по 2 квітня, – повідомили у департаменті науки та освіти Харківської ОВА. – Лише у Шевченківській та Нововодолазькій громадах відпочинок для школярів триватиме з 3 до 9 квітня. У Куп’янській міській громаді – з 14 до 18 квітня. Різниця зумовлена тим, що в цих громадах навчання стартувало пізніше”.
Також у ХОВА зазначили, що в Курилівській сільській громаді школярі лише почали навчатися з 1 березня, тому для них канікули не передбачені. А у Дворічанській громаді у зв’язку з бойовими діями навчальний процес досі не відновлено.
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“Загалом в області 637 шкіл працюють у дистанційному режимі. Порівняно з кінцем минулого року, кількість вчителів на Харківщині зросла майже на 1000. На даний час у регіоні налічується 19 742 вчителі”, – навели дані в обласній військовій адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 11:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Школярі більшості громад Харківської області відпочиватимуть із 27 березня по 2 квітня. Проте подекуди терміни канікул змістили".