На Харківщині визначились із датою початку весняних канікул у школах

Школярі більшості громад Харківської області відпочиватимуть із 27 березня по 2 квітня. Проте подекуди терміни канікул змістили.

Весняні канікули у школах традиційно триватимуть тиждень.

“Переважно в громадах заплановані канікули з 27 березня по 2 квітня, – повідомили у департаменті науки та освіти Харківської ОВА. – Лише у Шевченківській та Нововодолазькій громадах відпочинок для школярів триватиме з 3 до 9 квітня. У Куп’янській міській громаді – з 14 до 18 квітня. Різниця зумовлена тим, що в цих громадах навчання стартувало пізніше”.

Також у ХОВА зазначили, що в Курилівській сільській громаді школярі лише почали навчатися з 1 березня, тому для них канікули не передбачені. А у Дворічанській громаді у зв’язку з бойовими діями навчальний процес досі не відновлено.

“Загалом в області 637 шкіл працюють у дистанційному режимі. Порівняно з кінцем минулого року, кількість вчителів на Харківщині зросла майже на 1000. На даний час у регіоні налічується 19 742 вчителі”, – навели дані в обласній військовій адміністрації.