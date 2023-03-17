Подбирала кадры для оккупантов на Харьковщине: СБУ поймала предательницу
На Харьковщине задержали очередную коллаборантку. Женщина работала на захватчиков в Волчанском районе.
Предательницу задержали во время стабилизационных мероприятий, которые СБУ проводит на деоккупированных территориях.
«Злоумышленницей оказались 46-летняя местная жительница, которая во время захвата части региона присоединилась к рядам российских захватчиков. Женщина добровольно согласилась на предложение руководителя оккупационной администрации стать «начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Он отметил, что на этой должности женщина проверяла финансовые документы и подписывала их. А также готовила финансовую отчетность по российским формам и образцам. Она также подбирала кадры, агитируя местных жителей работать на «русский мир».
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«За это злоумышленница ежемесячно получала зарплату в российских рублях», — уточнил Абдула.
Предательницу задержали. Ей сообщили о подозрении в коллаборационизме. Сейчас женщина в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали очередную коллаборантку. Женщина работала на захватчиков в Волчанском районе".