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Подбирала кадры для оккупантов на Харьковщине: СБУ поймала предательницу

Общество 11:04   17.03.2023
Оксана Горун
Подбирала кадры для оккупантов на Харьковщине: СБУ поймала предательницу

На Харьковщине задержали очередную коллаборантку. Женщина работала на захватчиков в Волчанском районе.

Предательницу задержали во время стабилизационных мероприятий, которые СБУ проводит на деоккупированных территориях.

«Злоумышленницей оказались 46-летняя местная жительница, которая во время захвата части региона присоединилась к рядам российских захватчиков. Женщина добровольно согласилась на предложение руководителя оккупационной администрации стать «начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что на этой должности женщина проверяла финансовые документы и подписывала их. А также готовила финансовую отчетность по российским формам и образцам. Она также подбирала кадры, агитируя местных жителей работать на «русский мир».

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«За это злоумышленница ежемесячно получала зарплату в российских рублях», — уточнил Абдула.

Предательницу задержали. Ей сообщили о подозрении в коллаборационизме. Сейчас женщина в СИЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 11:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали очередную коллаборантку. Женщина работала на захватчиков в Волчанском районе".