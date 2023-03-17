Подбирала кадры для оккупантов на Харьковщине: СБУ поймала предательницу

На Харьковщине задержали очередную коллаборантку. Женщина работала на захватчиков в Волчанском районе.

Предательницу задержали во время стабилизационных мероприятий, которые СБУ проводит на деоккупированных территориях.

«Злоумышленницей оказались 46-летняя местная жительница, которая во время захвата части региона присоединилась к рядам российских захватчиков. Женщина добровольно согласилась на предложение руководителя оккупационной администрации стать «начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что на этой должности женщина проверяла финансовые документы и подписывала их. А также готовила финансовую отчетность по российским формам и образцам. Она также подбирала кадры, агитируя местных жителей работать на «русский мир».

«За это злоумышленница ежемесячно получала зарплату в российских рублях», — уточнил Абдула.

Предательницу задержали. Ей сообщили о подозрении в коллаборационизме. Сейчас женщина в СИЗО.