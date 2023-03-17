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Підбирала кадри для окупантів на Харківщині: СБУ спіймала зрадницю

Суспільство 11:04   17.03.2023
Оксана Горун
Підбирала кадри для окупантів на Харківщині: СБУ спіймала зрадницю

На Харківщині затримали чергову колаборантку. Жінка працювала на загарбників у Вовчанському районі.

Зрадницю затримали під час стабілізаційних заходів, які СБУ проводить на деокупованих територіях.

Зловмисницею виявились 46-річна місцева жителька, яка під час захоплення частини регіону приєдналась до лав російських загарбників. Жінка добровільно погодилась на пропозицію керівника окупаційної адміністрації стати “начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності Військово-цивільної адміністрації Вовчанського району Харківської області”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він зазначив, що на цій посаді жінка перевіряла фінансові документи та підписувала їх. А також готувала фінансову звітність за російськими формами та зразками. Вона також підбирала кадри, агітуючи місцевих мешканців працювати на “русский мир”.

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“За це зловмисниця щомісяця отримувала зарплату в російських рублях”, – уточнив Абдула.

Зрадницю затримали. Їй повідомили про підозру в колабораціонізмі. Зараз жінка в СІЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали чергову колаборантку. Жінка працювала на загарбників у Вовчанському районі".