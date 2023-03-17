В Харькове разоблачили работника облэнерго: помогал оккупантам с электрикой

В Харькове судят коллаборанта с Балаклейского района за организацию распределения и передачу оккупантам энергетических ресурсов Украины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте 2022 года начальник Балаклейского района по распределению электроэнергии АО «Харьковоблэнерго» активно сотрудничал с военными РФ. Мужчина организовывал работу электрораспределительных сетей на оккупированной территории района.

«Энергетические ресурсы тратились на нужды вооруженных формирований государства-агрессора, захвативших Балаклейский район», – рассказали правоохранители.

Кроме того, по данным следствия, в начале августа прошлого года мужчина поехал в Изюмское подразделение АО «Харьковоблэнерго». Там он незаконно завладел автомобилем, принадлежащим предприятию, и скрылся.

Сейчас мужчина находится под стражей. Мужчина обвиняется по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ) и по факту незаконного завладения транспортным средством (ч. 1 ст. 289 УКУ).