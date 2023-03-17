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В Харькове разоблачили работника облэнерго: помогал оккупантам с электрикой

Общество 17:14   17.03.2023
Виктория Яковенко
В Харькове разоблачили работника облэнерго: помогал оккупантам с электрикой Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове судят коллаборанта с Балаклейского района за организацию распределения и передачу оккупантам энергетических ресурсов Украины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте 2022 года начальник Балаклейского района по распределению электроэнергии АО «Харьковоблэнерго» активно сотрудничал с военными РФ. Мужчина организовывал работу электрораспределительных сетей на оккупированной территории района.

«Энергетические ресурсы тратились на нужды вооруженных формирований государства-агрессора, захвативших Балаклейский район», – рассказали правоохранители.

Кроме того, по данным следствия, в начале августа прошлого года мужчина поехал в Изюмское подразделение АО «Харьковоблэнерго». Там он незаконно завладел автомобилем, принадлежащим предприятию, и скрылся.

Сейчас мужчина находится под стражей. Мужчина обвиняется по факту коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УКУ) и по факту незаконного завладения транспортным средством (ч. 1 ст. 289 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 17:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове судят коллаборанта за организацию распределения и передачу оккупантам энергетических ресурсов Украины.".