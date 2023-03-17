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У Харкові викрили працівника обленерго: допомагав окупантам з електрикою

Суспільство 17:14   17.03.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові викрили працівника обленерго: допомагав окупантам з електрикою Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судять колаборанта з Балаклійського району за організацію розподілу та передачу окупантам енергетичних ресурсів України.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні 2022 року начальник Балаклійського району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго» активно співпрацював із військовими РФ. Чоловік організовував роботу електророзподільних мереж на окупованій території району.

«Енергетичні ресурси витрачалися на потреби збройних формувань держави-агресора, які захопили Балаклійський район», – розповіли правоохоронці.

Крім того, за даними слідства, на початку серпня минулого року чоловік поїхав до Ізюмського підрозділу АТ «Харківобленерго». Там він незаконно заволодів автомобілем, що належить підприємству, і втік.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Він звинувачується за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ) та за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 17:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судять колаборанта з Балаклійського району за організацію розподілу та передачу окупантам енергетичних ресурсів України.".