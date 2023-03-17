Впроваджувала стандарти освіти РФ: на Харківщині викрили колаборантку
Викрили мешканку Куп’янщини, яка при окупантах стала «директоркою» медколеджу і навіть встигла з’їздити до Курська на перепідготовку.
За даними Харківської обласної прокуратури, 38-річна жінка добровільно обійняла посаду «директорки» «Куп’янського медичного коледжу імені Марії Шкарлетової», незаконно захопленого російськими окупантами.
Правоохоронці додали, що колаборантка навіть встигла з’їздити на навчання до РФ. Вона пройшла перепідготовку у Курську для впровадження російських стандартів освіти у медколеджі.
Підозрювана повідомила викладачам та батькам студентів про викладання у коледжі навчальних предметів лише російською мовою.
«За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 38-річній жінці за фактом колабораційної діяльності ч. 3 ст. 111-1 ККУ», – заявили у прокуратурі.
Читайте також: На Харківщині визначились із датою початку весняних канікул у школах
Новини за темою:
Ви читали новину: «Впроваджувала стандарти освіти РФ: на Харківщині викрили колаборантку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Викрили мешканку Куп’янщини, яка при окупантах стала «директоркою» медколеджу і навіть встигла з’їздити до Курська на перепідготовку.".