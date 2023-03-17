Впроваджувала стандарти освіти РФ: на Харківщині викрили колаборантку

Викрили мешканку Куп’янщини, яка при окупантах стала «директоркою» медколеджу і навіть встигла з’їздити до Курська на перепідготовку.

За даними Харківської обласної прокуратури, 38-річна жінка добровільно обійняла посаду «директорки» «Куп’янського медичного коледжу імені Марії Шкарлетової», незаконно захопленого російськими окупантами.

Правоохоронці додали, що колаборантка навіть встигла з’їздити на навчання до РФ. Вона пройшла перепідготовку у Курську для впровадження російських стандартів освіти у медколеджі.

Підозрювана повідомила викладачам та батькам студентів про викладання у коледжі навчальних предметів лише російською мовою.

«За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 38-річній жінці за фактом колабораційної діяльності ч. 3 ст. 111-1 ККУ», – заявили у прокуратурі.

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