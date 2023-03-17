Внедряла стандарты образования РФ: на Харьковщине разоблачили коллаборантку
Разоблачили жительницу Купянщины, которая при оккупантах стала «директором» медколледжа и даже успела съездить в Курск на переподготовку.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 38-летняя женщина добровольно заняла должность «директора» «Купянского медицинского колледжа имени Марии Шкарлетовой», незаконно захваченного российскими оккупантами.
Правоохранители добавили, что коллаборантка даже успела съездить на обучение в РФ. Она прошла переподготовку в Курске для внедрения российских стандартов образования в медколледже.
Подозреваемая сообщила преподавателям и родителям студентов о преподавании в колледже учебных предметов только на русском языке.
«При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно уведомлено о подозрении 38-летней женщине по факту коллаборационной деятельности ч. 3 ст. 111-1 УКУ», — заявили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разоблачили жительницу Купянщины, которая при оккупантах стала «директором» медколледжа и даже успела съездить в Курск на переподготовку.".