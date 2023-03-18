Полиция показала последствия ударов армии РФ по Харьковщине (фото)

В Харьковской области следователи фиксируют последствия обстрелов со стороны военных РФ.

В результате ударов двумя ракетами С-300 по поселку Великий Бурлук Купянского района повреждены по меньшей мере 20 частных домов, хозяйственные постройки, админздание, пожарно-спасательная часть и частные автомобили, напомнили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области