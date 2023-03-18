Полиция показала последствия ударов армии РФ по Харьковщине (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В Харьковской области следователи фиксируют последствия обстрелов со стороны военных РФ.
В результате ударов двумя ракетами С-300 по поселку Великий Бурлук Купянского района повреждены по меньшей мере 20 частных домов, хозяйственные постройки, админздание, пожарно-спасательная часть и частные автомобили, напомнили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Читайте также: Ракетный удар по поселку на Купянщине: Синегубов сообщил, куда прилетело
Новости по теме:
Вы читали новость: «Полиция показала последствия ударов армии РФ по Харьковщине (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 10:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области следователи фиксируют последствия обстрелов со стороны военных РФ.".