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Полиция показала последствия ударов армии РФ по Харьковщине (фото)

Происшествия 10:18   18.03.2023
Елена Нагорная
Полиция показала последствия ударов армии РФ по Харьковщине (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Харьковской области следователи фиксируют последствия обстрелов со стороны военных РФ.

В результате ударов двумя ракетами С-300 по поселку Великий Бурлук Купянского района повреждены по меньшей мере 20 частных домов, хозяйственные постройки, админздание, пожарно-спасательная часть и частные автомобили, напомнили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 10:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области следователи фиксируют последствия обстрелов со стороны военных РФ.".