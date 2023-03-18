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Поліція показала наслідки ударів армії РФ по Харківщині (фото)

Події 10:18   18.03.2023
Олена Нагорна
Поліція показала наслідки ударів армії РФ по Харківщині (фото)

У Харківській області слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових РФ.

Внаслідок ударів двома ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук Куп’янського району пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків, господарські споруди, адмінбудівлю, пожежно-рятувальну частину та приватні автомобілі, нагадали у пресслужбі облуправління Нацполіції.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 10:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових РФ.".