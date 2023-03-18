Поліція показала наслідки ударів армії РФ по Харківщині (фото)
У Харківській області слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових РФ.
Внаслідок ударів двома ракетами С-300 по селищу Великий Бурлук Куп’янського району пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків, господарські споруди, адмінбудівлю, пожежно-рятувальну частину та приватні автомобілі, нагадали у пресслужбі облуправління Нацполіції.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2023 в 10:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області слідчі фіксують наслідки обстрілів з боку військових РФ.".