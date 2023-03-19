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«Быть харьковчанином — значит, быть героем» — Терехов поздравил коммунальщиков

Общество 09:20   19.03.2023
Оксана Горун
«Быть харьковчанином — значит, быть героем» — Терехов поздравил коммунальщиков Фото: кадр из видео

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил коммунальщиков города с профессиональным праздником. Сегодня в Украине — День работников ЖКХ.

«Война, как лакмусовая бумага, проявила и по-новому показала каждого из нас. Вы, как и все, имели возможность уехать из города, но, несмотря на неизвестность, 24 февраля прошлого года пошли на работу. Под обстрелами вы чинили разбитые и разрушенные коммуникации, расчищали улицы, вывозили мусор, обеспечивали работу транспорта, разбирали завалы после «прилетов», возвращали свет, тепло и воду в дома горожан. Ведь быть харьковчанином значит быть героем в своем деле: на поле боя и в тылу», — подписал Терехов опубликованный в telegram видеоролик, демонстрирующий работу коммунальщиков Харькова за минувший год.

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    • Отметим, ранее на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением установить в Харькове памятник коммунальщикам. На данный момент она набрала 1470 голосов из 5000, которые необходимы для рассмотрения обращения мэрией. На сбор подписей осталось семь дней.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 09:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил коммунальщиков города с профессиональным праздником. Сегодня в Украине — День работников ЖКХ".