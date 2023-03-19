«Быть харьковчанином — значит, быть героем» — Терехов поздравил коммунальщиков

Мэр Харькова Игорь Терехов поздравил коммунальщиков города с профессиональным праздником. Сегодня в Украине — День работников ЖКХ.

«Война, как лакмусовая бумага, проявила и по-новому показала каждого из нас. Вы, как и все, имели возможность уехать из города, но, несмотря на неизвестность, 24 февраля прошлого года пошли на работу. Под обстрелами вы чинили разбитые и разрушенные коммуникации, расчищали улицы, вывозили мусор, обеспечивали работу транспорта, разбирали завалы после «прилетов», возвращали свет, тепло и воду в дома горожан. Ведь быть харьковчанином значит быть героем в своем деле: на поле боя и в тылу», — подписал Терехов опубликованный в telegram видеоролик, демонстрирующий работу коммунальщиков Харькова за минувший год.

Отметим, ранее на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением установить в Харькове памятник коммунальщикам. На данный момент она набрала 1470 голосов из 5000, которые необходимы для рассмотрения обращения мэрией. На сбор подписей осталось семь дней.