“Бути харків’янином – значить бути героєм” – Терехов привітав комунальників
Мер Харкова Ігор Терехов привітав комунальників міста із професійним святом. Сьогодні в Україні – День працівників ЖКГ.
“Війна, ніби лакмусовий папір, проявила й по-новому висвітлила кожного з нас. Ви, як і всі, мали можливість поїхати з міста, але попри невідомість 24 лютого минулого року пішли на роботу. Під обстрілами ви лагодили вщент розбиті й зруйновані комунікації, розчищали вулиці, вивозили сміття, забезпечували роботу транспорту, розбирали завали після “прильотів”, повертали світло, тепло та воду у домівки містян. Адже бути харківʼянином значить бути героєм у своїй справі: на полі бою і в тилу”, – підписав Терехов опублікований у телеграмі відеоролик, який демонструє роботу комунальників Харкова за минулий рік.
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Зазначимо, раніше на сайті Харківської міськради з’явилася петиція із пропозицією встановити в Харкові пам’ятник комунальникам. На цей час вона набрала 1470 голосів із 5000, які необхідні для розгляду звернення мерією. На збирання підписів залишилося сім днів.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 09:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов привітав комунальників міста із професійним святом. Сьогодні в Україні – День працівників ЖКГ".