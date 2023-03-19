Дорога без остатков «русского мира»: на Харьковщине разбирают блокпосты РФ
Фото: КП «Благоустройство города Изюма»
Блокпосты, которыми оккупанты перегородили города, мосты и дороги в Харьковской области, ликвидируют до сих пор. Процесс показали в Изюме.
«Продолжаем разбирать блок-пост орков у нового моста. Во время оккупации — это было единственное сообщение между центром города и ж/д. А сколько еще после оккупантов придется чистить город. Но справимся», — подписали фото, опубликованные в facebook КП «Благоустройство города Изюма».
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 13:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Блокпосты, которыми оккупанты перегородили города, мосты и дороги в Харьковской области, ликвидируют до сих пор. Процесс показали в Изюме".