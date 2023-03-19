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Дорога без остатков «русского мира»: на Харьковщине разбирают блокпосты РФ

Общество 13:36   19.03.2023
Оксана Горун
Дорога без остатков «русского мира»: на Харьковщине разбирают блокпосты РФ Фото: КП «Благоустройство города Изюма»

Блокпосты, которыми оккупанты перегородили города, мосты и дороги в Харьковской области, ликвидируют до сих пор. Процесс показали в Изюме.

«Продолжаем разбирать блок-пост орков у нового моста. Во время оккупации — это было единственное сообщение между центром города и ж/д. А сколько еще после оккупантов придется чистить город. Но справимся», — подписали фото, опубликованные в facebook КП «Благоустройство города Изюма».

На Харьковщине разбирают российские блокпосты у дорог 2
Фото: КП «Благоустройство города Изюма»

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На Харьковщине разбирают российские блокпосты у дорог
Фото: КП «Благоустройство города Изюма»
На Харьковщине разбирают российские блокпосты у дорог 3
Фото: КП «Благоустройство города Изюма»
На Харьковщине разбирают российские блокпосты у дорог 4
Фото: КП «Благоустройство города Изюма»
На Харьковщине разбирают российские блокпосты у дорог 5
Фото: КП «Благоустройство города Изюма»
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 13:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Блокпосты, которыми оккупанты перегородили города, мосты и дороги в Харьковской области, ликвидируют до сих пор. Процесс показали в Изюме".