Дорога без залишків “русского мира”: на Харківщині розбирають блокпости РФ

Блокпости, якими окупанти перегородили міста, мости та дороги на Харківщині, ліквідовують досі. Процес показали в Ізюмі.

“Продовжуємо розбирати блок-пост орків біля нового мосту. Під час окупації це було єдине сполучення між центром міста та ж/д. А скільки ще після окупантів доведеться чистити місто. Але справимось“, – підписали фото, опубліковані у фейсбуці КП “Благоустрій” міста Ізюма”.