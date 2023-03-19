Дорога без залишків “русского мира”: на Харківщині розбирають блокпости РФ
Фото: КП “Благоустрій міста Ізюма”
Блокпости, якими окупанти перегородили міста, мости та дороги на Харківщині, ліквідовують досі. Процес показали в Ізюмі.
“Продовжуємо розбирати блок-пост орків біля нового мосту. Під час окупації це було єдине сполучення між центром міста та ж/д. А скільки ще після окупантів доведеться чистити місто. Але справимось“, – підписали фото, опубліковані у фейсбуці КП “Благоустрій” міста Ізюма”.
Читайте також: СБУ спіймала зрадника, який допомагав армії РФ будувати блокпости на Харківщині
Новини за темою:
Ви читали новину: «Дорога без залишків “русского мира”: на Харківщині розбирають блокпости РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 13:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Блокпости, якими окупанти перегородили міста, мости та дороги на Харківщині, ліквідовують досі. Процес показали в Ізюмі".