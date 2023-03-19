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Дорога без залишків “русского мира”: на Харківщині розбирають блокпости РФ

Суспільство 13:36   19.03.2023
Оксана Горун
Дорога без залишків “русского мира”: на Харківщині розбирають блокпости РФ Фото: КП “Благоустрій міста Ізюма”

Блокпости, якими окупанти перегородили міста, мости та дороги на Харківщині, ліквідовують досі. Процес показали в Ізюмі.

Продовжуємо розбирати блок-пост орків біля нового мосту. Під час окупації це було єдине сполучення між центром міста та ж/д. А скільки ще після окупантів доведеться чистити місто. Але справимось“, – підписали фото, опубліковані у фейсбуці КП “Благоустрій” міста Ізюма”.

На Харківщині розбирають російські блокпости біля доріг
Фото: КП “Благоустрій міста Ізюма”

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На Харківщині розбирають російські блокпости біля доріг
Фото: КП “Благоустрій міста Ізюма”
На Харківщині розбирають російські блокпости біля доріг
Фото: КП “Благоустрій міста Ізюма”
На Харківщині розбирають російські блокпости біля доріг
Фото: КП “Благоустрій міста Ізюма”
На Харківщині розбирають російські блокпости біля доріг
Фото: КП “Благоустрій міста Ізюма”
Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 13:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Блокпости, якими окупанти перегородили міста, мости та дороги на Харківщині, ліквідовують досі. Процес показали в Ізюмі".