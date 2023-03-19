Харьковчанин предложил мэрии, как «предупредить апокалиптические ситуации»
Житель Харькова создал петицию на сайте мэрии, в которой предложил установить в городе побольше водонапорных колонок.
«Предлагаю увеличить и установить обязательные водоразборные колонки в городе Харьков современных моделей для предотвращения апокалиптических ситуаций в населенном пункте. Российская агрессия привела к созданию гуманитарного кризиса, влияющего на местное население и их потребности в различных ресурсах, включая питьевую воду», — аргументирует свое предложение автор петиции.
Он привел сразу несколько доводов «за» колонки:
🔻Обеспечение доступа к чистой питьевой воде гражданам в общественных местах.
🔻Уменьшение количества пластиковых бутылок и других контейнеров, используемых для транспортировки воды, что помогает уменьшить количество отходов и улучшить состояние окружающей среды.
🔻Предупреждение апокалиптических ситуаций, связанных с нехваткой воды и перегрузкой системы водоснабжения в городе.
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Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. Сбор подписей под этим предложением только начался.
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 19:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Житель Харькова создал петицию на сайте мэрии, в которой предложил установить в городе побольше водонапорных колонок".