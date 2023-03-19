Харьковчанин предложил мэрии, как «предупредить апокалиптические ситуации»

Житель Харькова создал петицию на сайте мэрии, в которой предложил установить в городе побольше водонапорных колонок.

«Предлагаю увеличить и установить обязательные водоразборные колонки в городе Харьков современных моделей для предотвращения апокалиптических ситуаций в населенном пункте. Российская агрессия привела к созданию гуманитарного кризиса, влияющего на местное население и их потребности в различных ресурсах, включая питьевую воду», — аргументирует свое предложение автор петиции.

Он привел сразу несколько доводов «за» колонки:

🔻Обеспечение доступа к чистой питьевой воде гражданам в общественных местах.

🔻Уменьшение количества пластиковых бутылок и других контейнеров, используемых для транспортировки воды, что помогает уменьшить количество отходов и улучшить состояние окружающей среды.

🔻Предупреждение апокалиптических ситуаций, связанных с нехваткой воды и перегрузкой системы водоснабжения в городе.

Чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, она должна набрать 5000 голосов за 90 дней. Сбор подписей под этим предложением только начался.