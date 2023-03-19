Харків’янин запропонував мерії, як “попередити апокаліптичні ситуації”
Житель Харкова створив петицію на сайті мерії, в якій запропонував встановити в місті більше водонапірних колонок.
“Пропоную збільшити та встановити обов’язкові водорозбірні колонки в місті Харків сучасних моделей щоб попередити апокаліптичні ситуації в населеному пункті. російська агресія призвела до створення гуманітарної кризи, яка впливає на місцеве населення та його потреби у різних ресурсах, включаючи питну воду”, — аргументує автор петиції.
Він навів одразу кілька доводів “за” колонки:
🔻Забезпечення доступу до чистої питної води громадянам у громадських місцях.
🔻Зменшення кількості пластикових пляшок та інших контейнерів, які використовуються для транспортування води, що допомагає зменшити кількість відходів та покращити стан довкілля.
🔻Попередження апокаліптичних ситуацій, пов’язаних з нестачею води та перевантаженням системи водопостачання у місті.
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Щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, вона має набрати 5000 голосів за 90 днів. Збір підписів під цією пропозицією тільки розпочався.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 19:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Харкова створив петицію на сайті мерії, в якій запропонував встановити в місті більше водонапірних колонок".