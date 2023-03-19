Прогноз погоды на рабочую неделю: в Харькове потеплеет

Столбики термометров в Харькове в течение ближайших пяти дней будут уверенно расти, прогнозируют синоптики.

Начиная с понедельника, 20 марта, дневная температура в Харькове будет близка к 10 градусам тепла. К концу недели «подрастет» до +15. Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр. Ближайшее похолодание после такой оттепели в Украине возможно, ориентировочно, 30 марта — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Ближайшие дни в Харькове ожидают такую погоду:

Понедельник, 20 марта

Температура ночью — 2-4° тепла, днем — 9-11° тепла. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем — без осадков.

Вторник, 21 марта

Температура ночью — 2-4° тепла, днем — 8-10° тепла. Переменная облачность, без осадков.

Среда, 22 марта

Температура ночью — 2-4° тепла, днем — 10-12° тепла. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Четверг, 23 марта

Температура ночью — 4-6° тепла, днем — 13-15° тепла. Переменная облачность, без осадков.

Пятница, 24 марта

Температура ночью — 4-6° тепла, днем — 13-15° тепла. Переменная облачность, днем местами небольшой дождь.