Live
  • Воскресенье 19.03.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.72
    • 🟢

Прогноз погоды на рабочую неделю: в Харькове потеплеет

Общество 22:00   19.03.2023
Оксана Горун
Прогноз погоды на рабочую неделю: в Харькове потеплеет Фото: Василий Голосной

Столбики термометров в Харькове в течение ближайших пяти дней будут уверенно расти, прогнозируют синоптики.

Начиная с понедельника, 20 марта, дневная температура в Харькове будет близка к 10 градусам тепла. К концу недели «подрастет» до +15. Такой прогноз дает Украинский гидрометцентр. Ближайшее похолодание после такой оттепели в Украине возможно, ориентировочно, 30 марта — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Ближайшие дни в Харькове ожидают такую погоду:

Понедельник, 20 марта

Температура ночью — 2-4° тепла, днем — 9-11° тепла. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем — без осадков.

Вторник, 21 марта

Температура ночью — 2-4° тепла, днем — 8-10° тепла. Переменная облачность, без осадков.

Среда, 22 марта

Температура ночью — 2-4° тепла, днем — 10-12° тепла. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Четверг, 23 марта

Температура ночью — 4-6° тепла, днем — 13-15° тепла. Переменная облачность, без осадков.

Читайте также: Какая погода ожидается в марте — прогноз Укргидрометцентра

Пятница, 24 марта

Температура ночью — 4-6° тепла, днем — 13-15° тепла. Переменная облачность, днем местами небольшой дождь.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:46
Весна на Харьковщине: синоптики к концу недели обещают 15 градусов тепла
13:00
Непогода: на Харьковщине объявлен первый уровень опасности
23:56
Какая погода ожидается в марте — прогноз Укргидрометцентра
10:11
Снег с дождем на Харьковщине: на дороги высыпали больше 1100 кубометров ПСС
19:29
Снег с дождем будут идти на Харьковщине и ночью: в ХОВА обратились к водителям

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Прогноз погоды на рабочую неделю: в Харькове потеплеет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 22:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Столбики термометров в Харькове в течение ближайших пяти дней будут уверенно расти, прогнозируют синоптики".