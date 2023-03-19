Прогноз погоди на робочий тиждень: у Харкові потеплішає
Стовпчики термометрів у Харкові протягом найближчих п’яти днів впевнено зростатимуть, прогнозують синоптики.
Починаючи з понеділка, 20 березня, денна температура в Харкові буде близькою до 10 градусів тепла. До кінця тижня “підросте” до +15. Такий прогноз надає Український гідрометцентр. Найближче похолодання після такої відлиги в Україні можливе, орієнтовно, 30 березня – прогнозує синоптик Наталка Діденко.
Найближчими днями в Харкові очікують таку погоду:
Понеділок, 20 березня
Температура вночі – 2-4 ° тепла, вдень – 9-11 ° тепла. Мінлива хмарність, уночі місцями невеликий дощ, вдень – без опадів.
Вівторок, 21 березня
Температура вночі – 2-4 ° тепла, вдень – 8-10 ° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.
Середа, 22 березня
Температура вночі – 2-4 ° тепла, вдень – 10-12 ° тепла. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
Четвер, 23 березня
Температура вночі – 4-6 ° тепла, вдень – 13-15 ° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.
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П’ятниця, 24 березня
Температура вночі – 4-6 ° тепла, вдень – 13-15 ° тепла. Мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стовпчики термометрів у Харкові протягом найближчих п’яти днів впевнено зростатимуть, прогнозують синоптики".