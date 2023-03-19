Прогноз погоди на робочий тиждень: у Харкові потеплішає

Стовпчики термометрів у Харкові протягом найближчих п’яти днів впевнено зростатимуть, прогнозують синоптики.

Починаючи з понеділка, 20 березня, денна температура в Харкові буде близькою до 10 градусів тепла. До кінця тижня “підросте” до +15. Такий прогноз надає Український гідрометцентр. Найближче похолодання після такої відлиги в Україні можливе, орієнтовно, 30 березня – прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Найближчими днями в Харкові очікують таку погоду:

Понеділок, 20 березня

Температура вночі – 2-4 ° тепла, вдень – 9-11 ° тепла. Мінлива хмарність, уночі місцями невеликий дощ, вдень – без опадів.

Вівторок, 21 березня

Температура вночі – 2-4 ° тепла, вдень – 8-10 ° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.

Середа, 22 березня

Температура вночі – 2-4 ° тепла, вдень – 10-12 ° тепла. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.

Четвер, 23 березня

Температура вночі – 4-6 ° тепла, вдень – 13-15 ° тепла. Мінлива хмарність, без опадів.

П’ятниця, 24 березня

Температура вночі – 4-6 ° тепла, вдень – 13-15 ° тепла. Мінлива хмарність, вдень місцями невеликий дощ.