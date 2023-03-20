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Федоров, Шкарлет и Рябикин — Рада отправила в отставку министров: кем заменят

Политика 17:18   20.03.2023
Оксана Горун
Федоров, Шкарлет и Рябикин — Рада отправила в отставку министров: кем заменят

Нардепы 20 марта поддержали отставку сразу троих министров. Двое уйдут «в никуда», а вот министр цифровой трансформации Михаил Федоров скоро вернется в Кабмин с повышением.

295 голосов «за» — с таким результатом сняли с должности министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Харькове

Фото результатов голосования опубликовал в telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Пост он снабдил подписью: «Наконец-то». Отставки Шкарлета в Украине добивались с момента его назначения. Министр образования фигурировал в скандале, связанном с плагиатом его собственных научных работ. Против него регулярно собирались митинги и протесты. Последний прошел незадолго до начала вторжения РФ в Украину — протестовали студенты в Киеве, у здания ОП. До того против министра выступали студенты Киево-Могилянской академии, где Минобразования вмешалось в выборы президента вуза. Накануне отставки Шкарлета «Украинская правда» и «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники сообщили, что его на посту может сменить директор Малой академии наук Оксен Лисовой, который сейчас служит в 95-й бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Оксен Лисовой кандидат в министры образования
Фото: соцсети

Позже о том, что кандидатуру Лисового рассматривали на заседании фракции «Слуг народа» сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Тогда же он анонсировал отставку Павла Рябикина — министра стратегических отраслей промышленности, которую поддержали на сегодняшнем заседании Верховной Рады. На освободившуюся должность монобольшинство рассматривает Александра Камышина, который сейчас руководит АТ «Укрзалізниця».

Александр Камышин директор "Укрзалізниці"
Фото: telegram Александра Камышина

 

Самым неожиданным решением Верховной Рады стала отставка министра цифровой транформации Михаила Федорова —  творца «Дії» и одной из наиболее узнаваемых персон во всех составах кабминов времен президентства Владимира Зеленского.

Михаил Федоров министр цифровой трансформации Украины
Фото: telegram Михаила Федорова

Однако, как оказалось, сенсации нет — из Кабмина Федоров не уходит.

«Вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины», — сообщил Шмыгаль.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 17:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардепы 20 марта поддержали отставку сразу троих министров. Двое уйдут «в никуда», а вот министр цифровой трансформации Михаил Федоров скоро вернется в Кабмин с повышением".