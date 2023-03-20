Федоров, Шкарлет и Рябикин — Рада отправила в отставку министров: кем заменят

Нардепы 20 марта поддержали отставку сразу троих министров. Двое уйдут «в никуда», а вот министр цифровой трансформации Михаил Федоров скоро вернется в Кабмин с повышением.

295 голосов «за» — с таким результатом сняли с должности министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета.

Фото результатов голосования опубликовал в telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Пост он снабдил подписью: «Наконец-то». Отставки Шкарлета в Украине добивались с момента его назначения. Министр образования фигурировал в скандале, связанном с плагиатом его собственных научных работ. Против него регулярно собирались митинги и протесты. Последний прошел незадолго до начала вторжения РФ в Украину — протестовали студенты в Киеве, у здания ОП. До того против министра выступали студенты Киево-Могилянской академии, где Минобразования вмешалось в выборы президента вуза. Накануне отставки Шкарлета «Украинская правда» и «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники сообщили, что его на посту может сменить директор Малой академии наук Оксен Лисовой, который сейчас служит в 95-й бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Позже о том, что кандидатуру Лисового рассматривали на заседании фракции «Слуг народа» сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Тогда же он анонсировал отставку Павла Рябикина — министра стратегических отраслей промышленности, которую поддержали на сегодняшнем заседании Верховной Рады. На освободившуюся должность монобольшинство рассматривает Александра Камышина, который сейчас руководит АТ «Укрзалізниця».

Самым неожиданным решением Верховной Рады стала отставка министра цифровой транформации Михаила Федорова — творца «Дії» и одной из наиболее узнаваемых персон во всех составах кабминов времен президентства Владимира Зеленского.

Однако, как оказалось, сенсации нет — из Кабмина Федоров не уходит.

«Вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины», — сообщил Шмыгаль.