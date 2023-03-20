Федоров, Шкарлет та Рябікін – Рада прийняла відставку міністрів: ким замінять

Нардепи 20 березня підтримали відставку одразу трьох міністрів. Двоє підуть “у нікуди”, а ось міністр цифрової трансформації Михайло Федоров скоро повернеться до Кабміну з підвищенням.

295 голосів “за” – з таким результатом зняли з посади міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета.

Фото результатів голосування опублікував у телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко.

Пост він забезпечив підписом: “Нарешті”. Відставки Шкарлета в Україні вимагали з моменту його призначення. Міністр освіти фігурував у скандалі, пов’язаному із плагіатом його власних наукових праць. Проти нього регулярно збиралися мітинги та протести. Останній пройшов незадовго до початку вторгнення РФ в Україну – протестували студенти у Києві, біля будівлі ОП. До того проти міністра виступали студенти Києво-Могилянської академії, де Міносвіти втрутилося у вибори президента вишу. Напередодні відставки Шкарлета “Українська правда” та “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела повідомили, що його на посаді може змінити директор Малої академії наук Оксен Лісовий, який зараз служить у 95-й бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Пізніше про те, що кандидатуру Лісового розглядали на засіданні фракції “Слуг народу”, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Тоді ж він анонсував відставку Павла Рябікіна – міністра стратегічних галузей промисловості, яку підтримали на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. На посаду монобільшість розглядає Олександра Камишіна, який зараз керує АТ “Укрзалізниця”.

Найнесподіванішим рішенням Верховної Ради стала відставка міністра цифрової трансформації Михайла Федорова – творця “Дії” та однієї з найвідоміших осіб у всіх складах кабмінів часів президентства Володимира Зеленського.

Проте, як виявилося, сенсації немає – з Кабміну Федоров не йде.

“Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України”, – повідомив Шмигаль.