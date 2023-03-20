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Федоров, Шкарлет та Рябікін – Рада прийняла відставку міністрів: ким замінять

Політика 17:18   20.03.2023
Оксана Горун
Федоров, Шкарлет та Рябікін – Рада прийняла відставку міністрів: ким замінять

Нардепи 20 березня підтримали відставку одразу трьох міністрів. Двоє підуть “у нікуди”, а ось міністр цифрової трансформації Михайло Федоров скоро повернеться до Кабміну з підвищенням.

295 голосів “за” – з таким результатом зняли з посади міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета.

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет у Харкові

Фото результатів голосування опублікував у телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко.

Пост він забезпечив підписом: “Нарешті”. Відставки Шкарлета в Україні вимагали з моменту його призначення. Міністр освіти фігурував у скандалі, пов’язаному із плагіатом його власних наукових праць. Проти нього регулярно збиралися мітинги та протести. Останній пройшов незадовго до початку вторгнення РФ в Україну – протестували студенти у Києві, біля будівлі ОП. До того проти міністра виступали студенти Києво-Могилянської академії, де Міносвіти втрутилося у вибори президента вишу. Напередодні відставки Шкарлета “Українська правда” та “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела повідомили, що його на посаді може змінити директор Малої академії наук Оксен Лісовий, який зараз служить у 95-й бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Оксен Лісовий кандидат у міністри освіти
Фото: соцмережі

Пізніше про те, що кандидатуру Лісового розглядали на засіданні фракції “Слуг народу”, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Тоді ж він анонсував відставку Павла Рябікіна – міністра стратегічних галузей промисловості, яку підтримали на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. На посаду монобільшість розглядає Олександра Камишіна, який зараз керує АТ “Укрзалізниця”.

Олександр Камишин директор "Укрзалізниці"
Фото: телеграм Олександра Камишіна

Найнесподіванішим рішенням Верховної Ради стала відставка міністра цифрової трансформації Михайла Федорова – творця “Дії” та однієї з найвідоміших осіб у всіх складах кабмінів часів президентства Володимира Зеленського.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України
Фото: телеграм Михайла Федорова

Проте, як виявилося, сенсації немає – з Кабміну Федоров не йде.

“Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України”, – повідомив Шмигаль.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Україна; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 17:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нардепи 20 березня підтримали відставку одразу трьох міністрів. Двоє підуть “у нікуди”, а ось міністр цифрової трансформації Михайло Федоров скоро повернеться до Кабміну з підвищенням".