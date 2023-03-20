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Комбат ВСУ призвал мужчин Харьковщины не прятаться и не сидеть по ресторанам

Общество 20:14   20.03.2023
Павел Велицкий
Комбат ВСУ призвал мужчин Харьковщины не прятаться и не сидеть по ресторанам

«Время становиться в строй!» — с таким призывом к мужчинам обратился командир Отдельного 416-го стрелкового батальона ВСУ Сергей Савченко.

По словам комбата, от каждого сегодня зависит, как будут защищаться Харьковщина и Харьков. Подробности – в сюжете МГ «Объектив».

Среди военнослужащих, которые тренируются на полигоне, – вчерашние инженеры, трактористы, повара и программисты.

Сергей Савченко, командир 416-го Отдельного Стрелкового батальона

Хочу обратиться к мужчинам Харьковской области. Поднимайтесь с диванов! Хватит обсуждать проблемы государства в ресторанах, торговых центрах, где вы проводите свободное время. Не нужно прятаться. Вы не от военкоматов скрываетесь, а от своих семей, которые вы должны защищать. Взгляните, кто сейчас стоит в строю. Люди идут, их сюда не тянут, они сами приобщаются к Вооруженным силам Украины и становятся на защиту государства, потому что понимают – кроме нас этого не сделает никто. Если вы считаете себя мужчиной, воином – поступайте так, чтобы ваши знания в любой сфере деятельности понадобились для защиты государства. Кроме нас, никто не выгонит кацапскую орду. Только мы с вами это сделаем.

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    • Желающих присоединиться к рядам ВСУ призывают звонить на бесплатную «горячую» линию: 0-800-300-441 (с 09:00 до 18:00).

    Автор: Павел Велицкий

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 20:14;

    • Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Время становиться в строй!» — с таким призывом к мужчинам обратился командир Отдельного 416-го стрелкового батальона ВСУ Сергей Савченко".