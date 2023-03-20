Комбат ЗСУ закликав чоловіків Харківщини не ховатися й не сидіти по ресторанах

“Час ставати у стрій!” – з таким закликом до чоловіків звернувся командир Окремого 416-го стрілецького батальйону ЗСУ Сергій Савченко.

За словами комбата, від кожного сьогодні залежить, як захищатиметься Харківщина та Харків. Подробиці – в сюжеті МГ “Об’єктив”.

Серед військовослужбовців, які тренуються на полігоні – вчорашні інженери, трактористи, кухарі та програмісти.

Сергій Савченко, командир 416-го Окремого Стрілецького батальйону

Хочу звернутися до чоловіків Харківської області. Підіймайтесь із диванів! Досить обговорювати проблеми держави у ресторанах, торгових центрах, де ви проводите вільний час. Не потрібно ховатися. Ви не від військкоматів ховаєтеся, а від своїх родин, які ви повинні захищати. Погляньте, хто зараз стоїть у строю. Люди йдуть, їх сюди не тягнуть, вони самі долучаються до Збройних сил України та стають на захист держави, бо розуміють – крім нас цього не зробить ніхто. Якщо ви вважаєте себе чоловіком, воїном – робіть так, щоб ваші знання в будь-якій сфері діяльності знадобилися для захисту держави. Крім нас ніхто не вижене кацапську орду. Тільки ми з вами це зробимо.

Охочих долучитися до лав ЗСУ закликають телефонувати на безкоштовну “гарячу” лінію: 0-800-300-441 (з 09:00 до 18:00)