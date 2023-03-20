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Ночью в Харькове случился пожар. Людей эвакуировали — ГСЧС

Происшествия 08:43   20.03.2023
Оксана Горун
Ночью в Харькове случился пожар. Людей эвакуировали — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В ночь с 19 на 20 марта пожар произошел в шестиэтажке на улице Библика, 37/8. Там замкнула проводка и загорелся диван.

«Во время одного из пожаров, произошедшего в результате короткого замыкания электросети, спасатели эвакуировали 5 жителей жилой 6-этажки на ул. Библика, 37/8. Событие произошло в 23:20 в квартире на 6-м этаже. Там горел диван на площади 2 кв. м. В 00:24 работы по пожаротушению и эвакуации людей были завершены», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Пожаров из-за обстрелов за сутки на Харьковщине не было. При этом тушить огонь, возникший по другим причинам, спасателям пришлось восемь раз.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 08:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь с 19 на 20 марта пожар произошел в шестиэтажке на улице Библика, 37/8. Там замкнула проводка и загорелся диван".